Kataklò Athletic Dance al Teatro Celebrazioni di Bologna

Riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l'athletic theatre nel panorama della danza italiana, Kataklò Athletic Dance Theatre torna al Teatro Celebrazioni di Bologna il 9 febbraio alle ore 18 con Back to Dance, lo spettacolo che celebra il desiderio di danzare come inno alla vita e alla socialità.

Sul palcoscenico sono impegnati sei danzatori, Matteo Battista, Carolina Cruciani, Sara Palumbo, Samuel Puggioni, Federico Ravazzi ed Erika Ravot, diretti da Giulia Staccioli, che firma anche le coreografie: un accostamento di frammenti inediti e di repertorio. Back to Dance si sviluppa in un tempo unico, ma diviso in quattro fasi, umanità, mitologia, eroismo e leggerezza, e racconta il desiderio umano condiviso di ricominciare, di continuare a vivere nonostante le difficoltà: anche quando crollano tutte le certezze, l'uomo sa reinventarsi e rialzarsi.

Giocando con l'ironia, l'energia e l'intensità proprie dello stile Kataklò, Back to Dance dà voce ai bisogni e ai desideri irrinunciabili dell'uomo, quali la libertà, la socialità e la felicità. Fondata da Giulia Staccioli, Kataklò, la cui energia e atleticità hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, "propone un teatro-danza energico ed espressivo in cui il corpo, attraverso uno stile che intreccia le discipline della danza contemporanea, acrobatica, aerea e del teatro fisico, viene esaltato come promotore di un linguaggio eclettico e trasversale, in grado di superare barriere linguistiche, sociali e generazionali", dicono di sè dalla compagnia.



