In casa il 'quaderno dei nemici', arrestata per stalking

Quando la polizia è andata a casa sua per perquisirla, ha trovato un quaderno chiamato "elenco nemici" con all'interno le foto dell'uomo che perseguitava. La donna è finita ai domiciliari dopo un'indagine coordinata dalla Procura di Piacenza per stalking, oggetti atti ad offendere e calunnia ai danni di una giovane coppia.

Secondo l'accusa, l'indagata, con a carico diversi precedenti penali per fatti simili, da ottobre 2024 ha perseguitato i due giovani, da poco genitori, per screzi con alcuni parenti di lui risalenti a oltre vent'anni fa. Gli atti persecutori sono stati commessi principalmente al telefono, attraverso un'utenza intestata falsamente a un prestanome. Le vittime ricevevano continue minacce e foto scattate nei pressi di casa. Quando si sono accorti che dietro poteva esserci una lontana conoscente, hanno fatto denuncia.

Sull'auto della donna gli investigatori della squadra mobile hanno sequestrato il telefono, due martelli, un coltello, una scatola di fiammiferi, un accendino e una confezione di prodotto disgorgante con acido chimico: già in passato l'indagata aveva minacciato un'altra vittima di utilizzare l'acido nei confronti del figlio. Nel quaderno dei nemici, anche una foto del cortile interno della Questura scattata da un balcone limitrofo: la donna proverebbe astio per una precedente indagine per minacce aggravate ai danni di altra persona, per cui è stata condannata in via definitiva. Inoltre, quando ha saputo della nuova indagine, ha presentato una denuncia calunniosa contro la vittima, per sviare gli accertamenti.



