Due mostre di XNL Arte raccontano l'anima urbana di Piacenza

XNL Piacenza, il Centro d'arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedica alla città emiliana due mostre e una serie di incontri per raccontarne l'anima più profonda e la sua evoluzione visiva.

Si comincia con 'Annibale', mostra a cura di Alex Majoli, che da oggi al 2 marzo conclude il progetto 'Photobuster Piacenza 2025' iniziato a gennaio con una residenza creativa che ha coinvolto i collettivi Cesura, La Città Minaccia e Tiff. I dieci autori riuniti nell'iniziativa hanno esplorato Piacenza offrendo un racconto visivo della città come terra di confine, crocevia di scambi e storie invisibili attraverso fotografie, video e tracce sonore. La mostra presenta un viaggio per immagini che svela le molteplici anime cittadine, mettendo in luce luoghi simbolici, periferie urbane, paesaggi antropizzati e architetture contemporanee poco conosciute, e restituendo un ritratto inedito della città, che invita il pubblico a riflettere sui confini, fisici e culturali, che attraversano Piacenza, rivelando un'identità complessa e dinamica.

Dal 15 febbraio al 2 marzo, invece, XNL Arte presenta 'Spazi in attesa', mostra nata dall'omonimo progetto promosso e organizzato dall'Ordine degli Architetti di Piacenza, a cura di Filippo Albonetti, Maria Teresa Bricchi, Martina Sogni. La mostra è frutto di una riflessione sui processi di rigenerazione urbana e si focalizza sul fenomeno dell'abbandono, del degrado e dell'obsolescenza tra le mura di architetture apparentemente prive dei caratteri identitari, storici e culturali della città: ex cascine, depositi artigianali, fabbriche, spazi interstiziali e infrastrutture, che da spazi urbani dismessi e anonimi si trasformano in possibilità per reinterpretare e rivalutare il concetto di abbandono, definendo i nuovi confini di una Piacenza Contemporanea.



