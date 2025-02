Dall'origine al destino, Fondazione Golinelli tra arte e scienza

'Dall'origine al destino' è la nuova mostra, tra arte, scienza e tecnologia, visitabile da domani fino al 30 giugno al Centro Arti e Scienze della Fondazione Golinelli di Bologna. L'esposizione ripercorre l'evoluzione culturale dell'umanità, dalla comparsa dell'uomo sulla Terra all'avvento dell'Intelligenza Artificiale attraverso opere di Anselm Kiefer, Nicola Samorì, Umberto Boccioni, Fortunato De Pero, Mario Sironi, Giacomo Balla; oggetti di design di Pablo Picasso ed Ettore Sottsass, grafiche di Bruno Munari.

Saranno esposti, inoltre, la nuova Ducati Panigale V4 S con la sua sofisticata base meccanica e il fondo di una supercar ad alte prestazioni, la Dallara Stradale. Il progetto, presentato dal presidente della Fondazione, Andrea Zanotti, e dal vicepresidente, Antonio Danieli, curatori assieme a Luca Ciancabilla e Simone Gheduzzi, esplora la trama del progresso della cultura umana, indagandone sia la dimensione universale che soggettiva: "invita i visitatori a riflettere sul nostro rapporto con il tempo e la tecnologia, - ha spiegato Zanotti - e a mettere in pratica un esercizio di umanità volto a riconciliare la dimensione personale e universale che i concetti di origine e destino tengono insieme".

Il percorso espositivo (oltre 150 opere, oggetti e reperti provenienti da 50 musei, istituzioni culturali e collezioni private) è suddiviso in due grandi capitoli. Il primo si concentra sui passaggi evolutivi della civiltà, un vero e proprio viaggio nel tempo grazie alla presenza di reperti, manufatti, strumenti tecnico-scientifici, installazioni, opere d'arte e di design di svariati materiali e tecniche artistiche.

Nel secondo capitolo si è chiamati a riflettere sulla propria condizione esistenziale e invitati a un esercizio più intimo: riscoprire, in un'epoca dominata da un divenire frenetico e incessante, la consapevolezza di un futuro il cui senso appare sempre più sfuggente.

Il percorso si conclude con un exhibit immersivo di grande impatto emozionale: il T-Simmetry, il tunnel a "cronologia inversa" che condurrà il pubblico in un viaggio interattivo a ritroso nel tempo, ripercorrendo simbolicamente le tappe fondamentali della propria esistenza, come se il "nastro" della vita di ognuno venisse riavvolto. In concomitanza dell'apertura della mostra Dall'origine al destino, è stata svelata Before and after, l'opera site specific dell'artista argentino Jorge Macchi, che entra a far parte, in modo permanente, del patrimonio artistico del Centro Arti e Scienze Golinelli, costituita da una trama di cavi d'acciaio e mattoni di argilla.





