Conti, 'in Emilia-Romagna niente tagli alla scuola'

"Nessuna spending review sulle scuole dell'Emilia-Romagna". A sottolinearlo è l'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, protagonista della seconda puntata di 'Risposte', il nuovo format di video-interviste alla Giunta regionale dedicato ad approfondire i principali temi di attualità che riguardano la comunità emiliano-romagnola.

La Giunta regionale, infatti, conferma la volontà di salvaguardare la rete scolastica regionale dagli accorpamenti previsti dalla riforma del dimensionamento scolastico voluta dal Governo, a tutela del diritto allo studio di alunne, alunni e famiglie, e del lavoro del personale scolastico.

Nella puntata di 'Risposte', già online, l'assessora Conti fa il punto sulla riforma del dimensionamento scolastico varata dal Governo, che prevede l'accorpamento di scuole o plessi scolastici in tutta Italia - 15 nel caso dell'Emilia-Romagna -, con conseguente riduzione di dirigenti scolastici e personale Ata, aumento di studenti per istituto, possibili difficoltà logistiche per le famiglie e un impatto negativo sull'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili e meno densamente popolate del territorio.

I video, registrati negli spazi multimediali di viale Aldo Moro a Bologna, vengono pubblicati il venerdì, ogni due settimane, sui canali social della Regione e su LepidaTV.





