Un'opera artistica per conoscere la qualità dell'aria a Ravenna

Attraverso un'opera artistica interattiva, che sarà ospitata anche all'Expo di Osaka 2025, sarà possibile avvicinarsi in modo inedito e stimolante alla conoscenza della qualità dell'aria. Il Comune di Ravenna presenta 'Respiro', evento aperto alla cittadinanza che si svolgerà al Craem-Centro Ricerca e Ambiente Energia e Mare, sede del Tecnopolo, il 7 febbraio dalle 17.30: un'esperienza inedita a cura di Centro di Ricerca Her she Loves Data, che attraversa scienza, arte, salute, dati ambientali, musica e cibo.

Un'occasione per avvicinarsi alla conoscenza dei dati relativi alla qualità dell'aria in un modo nuovo e coinvolgente, che connette i linguaggi dell'arte e della creatività con il rigore scientifico e l'innovazione digitale. Sarà presentata l'installazione "pneumOS - la Conoscenza dell'Aria è Open Source", attraverso le voci dell'autrice, l'artista Oriana Persico, e dell'equipe transdisciplinare che l'ha realizzata.

Grazie al progetto espositivo di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso di quest'anno l'opera 'pneumOS' sarà collocata all'interno del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025 a tema 'L'Arte rigenera la Vita', per poi tornare a Ravenna ed ispirare laboratori e incontri su data science, arte e ambiente per tutta la cittadinanza.

L'esperienza proposta è sensoriale: nel corso della serata i partecipanti potranno "vedere", "ascoltare" e "gustare" lo stato dell'aria della città di Ravenna. Composto da cinque membrane sonore e da una sacca respiratoria, 'pneumOS' trasforma i dati della sensoristica urbana sul meteo in impulsi elettrici e li confronta con gli standard europei, generando una "Grammatica del Respiro" che consente ai fruitori di comprendere la qualità dell'aria, basandosi sull'osservazione dei comportamenti espressivi dell'opera. "Il Centro Ricerca e Ambiente Energia e Mare - affermano il sindaco facente funzione di Ravenna, Fabio Sbaraglia, e l'assessora alle Politiche Europee, Annagiulia Randi - è pronto a fare da cornice a un evento innovativo capace di coniugare i linguaggi dell'arte e della scienza per analizzare un fenomeno tanto importante quale è quello ambientale, connesso in modo inscindibile al tema della qualità della vita".



