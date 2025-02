Università Bologna, cresce del 3% il numero degli iscritti

BOLOGNA, 06 FEB - Crescono, rispetto allo scorso anno, i numeri delle immatricolazioni dell'Università di Bologna per l'anno accademico 2024/2025 e fanno registrare aumenti particolarmente significativi sul fronte degli studenti internazionali (+23%) e dei corsi di laurea magistrali (+8%).

Nel dettaglio, i nuovi iscritti all'Alma Mater sono 26.748, rispetto ai 25.937 dello scorso anno accademico alla stessa data. A questo dato va aggiunto un contingente di circa 1.000 studenti internazionali che sono ancora in fase di perfezionamento. In totale, l'Università di Bologna tornerà quindi a superare i 90mila iscritti. Aumentano del 7,8%, superando quota 9.600, le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale: a conferma dell'attrattività dell'Alma Mater, il 50% delle matricole magistrali ha svolto il triennio in altro Ateneo. Rispetto alla distribuzione nei Campus, sono in aumento le sedi di Bologna (+3%), Cesena (+3%), Ravenna (+12%), Rimini (+4%), in leggero calo Forlì (-2%).

Come lo scorso anno, diminuiscono i nuovi iscritti in arrivo delle regioni del Sud Italia (-8,7%): un dato compatibile con l'incremento del caro-vita (e in particolare del costo degli affitti) in tutte le grandi città universitarie del Nord Italia.

L'Università di Bologna continua invece a primeggiare per quanto riguarda gli studenti internazionali, con un incremento del 23,1% (l'anno scorso +11%). Continuano ad aumentare anche i numeri delle domande di iscrizione valide, circa 55.000, in crescita del 1,6% rispetto allo scorso anno. Torna poi a crescere il numero dei laureati, che nel 2024 sono stati oltre 20mila (+4%) e diminuisce del 1% il numero degli studenti che abbandonano gli studi.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, è sempre significativa la percentuale degli studenti che beneficia dell'esonero totale dalle contribuzioni studentesche (si tratta di 24.305 studenti), anche se in leggero calo rispetto allo scorso anno (erano oltre 26.000).

