Lupo caduto in un vascone di liquami salvato dai carabinieri

Un lupo caduto in un vascone di liquami a Casalborsetti, sul litorale ravennate, è stato liberato dai carabinieri forestali. L'intervento è scattato quando una segnalazione ha indicato al centralino dell'Arma la presenza del lupo in questione rimasto intrappolato all'interno di una grande vasca, in quel momento vuota, utilizzata da una azienda agricola per lo stoccaggio di liquami di allevamento. I militari, una volta sul posto, hanno subito avvistavano il giovane esemplare sul fondo del vascone: stava tendando, invano, di uscire arrampicandosi per la sponda liscia e scivolosa.

Evidentemente stremato dai numerosi tentativi non andati a buon fine e spaventato dalla vicinanza eccessiva di esseri umani, l'animale aveva cominciato a scavare il fondo della vasca per crearsi un riparo, provocando così alcuni danni alla struttura. I carabinieri a quel punto hanno contattato il centro di recupero animali selvatici 'Amici degli animali'. Poi, con l'aiuto di alcuni operai presenti sul posto, hanno realizzato una sorta di scala utilizzando pallets di legno legati da una fune fissata in cima al vascone e capace di arrivare fino sul fondo. L'animale ha allora scalato il manufatto artigianale riconquistando la libertà e allontanandosi rapidamente nel bosco prima dell'arrivo dei soccorsi.



