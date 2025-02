Traffico di droga e furti in abitazione, 39 indagati

RIMINI, 05 FEB - Vasta operazione antidroga condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Rimini nei territori di Rimini, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna, con il supporto dei reparti territorialmente competenti. Oltre 200 militari, impegnati stamattina nell'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani, nei confronti di 39 indagati. I militari hanno individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione. Individuati anche gli autori di una rapina fatta in Riviera. Duecentocinquanta chili di cocaina sequestrati, decine quelli di hashish.

IL CASO - Uno dei gruppi indagati nella vasta operazione antidroga dei carabinieri di Rimini potrebbe essere implicato nel furto in casa di Pierina Paganelli avvenuto lo scorso 29 dicembre. Questa una delle ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Tra i vari furti che per gli inquirenti sarebbero stati messi a segno da parte degli indagati ci potrebbe essere anche quello nell'appartamento ancora sotto sequestro della donna uccisa in via del Ciclamino a Rimini, il 3 ottobre del 2023. I ladri in casa di Pierina erano entrati dalla finestra del balcone e dopo aver smurato una piccola cassaforte erano usciti dalla porta principale rompendo i sigilli della Polizia di Stato. Poi la cassaforte aperta era stata rivenuta in un campo nei pressi di via Del Ciclamino.

