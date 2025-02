Prendono a pugni disabile su bus, due arresti nel Cesenate

CESENA, 05 FEB - Due pregiudicati, con a carico diversi precedenti penali e di polizia, sono stati arrestati, condotti in carcere, e dovranno rispondere di tentata estorsione in concorso e di lesioni aggravate. I due sono accusati di avere, nello scorso mese di dicembre, aggredito brutalmente una persona fragile con disabilità su un pullman di linea nel Cesenate.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Polizia, grazie anche alle immagini registrate dall'impianto di video-sorveglianza del bus, i due la sera dell'11 dicembre sono saliti, in evidente stato di ubriachezza, sul pullman della linea 92, che copre la tratta Cesena/Cesenatico. Dopo essersi avvicinati alla vittima, con una disabilità riconosciuta del 100%, l'hanno minacciata per farsi consegnare del denaro e poi l'hanno colpita violentemente al capo con pugni. A seguito dell'aggressione la vittima, come refertato dal personale del 118 accorso, ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.

