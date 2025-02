Operai minacciano di buttarsi per protesta, scesi dopo negoziati

Due operai hanno minacciato di buttarsi da un cantiere di un palazzo in via Carlo Marx a Carpi, come forma di protesta per denunciare di non essere stati pagati per il lavoro svolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, che, attraverso i negoziatori, hanno parlato con i due uomini, di origine straniera. Ad entrambi, che si trovavano a diversi metri di altezza, è stata anche fornita dell'acqua.

La protesta è andata avanti dalle 10 circa fino alle 13. Poi i due operai sono scesi. Sul posto era presente anche il titolare dell'azienda responsabile del cantiere, che ha chiesto più volte ai due di porre fine alla rivendicazione.



