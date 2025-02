Lepore, un bus pubblico per collegare Bologna all'aeroporto

BOLOGNA, 05 FEB - "Vorrei darci un obiettivo nuovo, che vorrei ottenere entro la primavera: un autobus pubblico che colleghi l'Aeroporto, che abbia un prezzo accessibile per tutti, poco superiore e quasi pari al biglietto del bus. È compatibile con il People Mover, nonostante il contratto, con Marconi Express e Tper stiamo dialogando". Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, al Marconi di Bologna per il convegno Aeroporti in pista per il Paese.

Il progetto, per Lepore, "è possibile anche grazie agli ottimi risultati di Marconi Express. Abbiamo sperimentato una navetta a costo non adeguato a un trasporto pubblico, ma necessario a sostenere una sperimentazione. Credo che Bologna meriti un trasporto pubblico adeguato che colleghi la città all'Aeroporto".

A margine, Lepore ha spiegato: "A me piacerebbe arrivare entro l'estate, è un impegno che ci siamo dati con l'Aeroporto, Tper e Marconi Express. Il prezzo sarà poco sopra il biglietto urbano. Le fermate ancora non le abbiamo definite, però l'idea è che colleghi l'aeroporto con la città e che sia accessibile anche a chi di sera e di notte, soprattutto d'estate, arriva con l'aereo. L'idea è che sia h24".

Il piano trova il plauso del Marconi: "Siamo assolutamente d'accordo. Una volta che uno arriva qui deve muoversi da qui. È importante che ci sia un sistema che funzioni", ha detto l'ad Nazareno Ventola. Il piano condiviso arriva dopo che nei mesi scorsi Lepore aveva criticato i disservizi del Marconi, impegnato in una complessa opera di rinnovamento: "Sono stati fatti dei passi in avanti importanti", riconosce ora il sindaco.

