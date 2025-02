Fragmented Nations, riflessione sul tempo in 7 opere video

Il Museo civico del Risorgimento di Bologna accoglie dal 6 al 16 febbraio la mostra collettiva 'Fragmented Nations (on dropping bomb*shells)', una riflessione sulla natura incerta e fragile del tempo presente attraverso sette opere video degli artisti Bojan Stojčić, Daniil Revkovskyi e Andrii Rachynskyi, Marco Brambilla, Rashid Masharawi, Sasha Kurmaz, Shabi Habib Allah e Younès Ben Slimane. Il progetto espositivo, a cura di Carmen Lorenzetti e Dušan Josip Smodej, è promosso dal Settore Musei Civici in collaborazione con Oou Nomadic Gallery e rientra nel programma istituzionale di Art City Bologna.

'Fragmented Nations' presenta la frammentazione come condizione geopolitica e realtà esistenziale: giustapponendo display contemporaneo e storico, la mostra fa entrare in risonanza i manufatti conservati nella collezione permanente del Museo civico del Risorgimento, testimonianze delle aspirazioni alla costruzione dell'Unità d'Italia da cui mossero le guerre di Indipendenza del XIX secolo, con le precarietà del (dis)ordine globale del XXI secolo. Il dialogo tra passato e presente illumina così la natura ricorsiva dei conflitti e la fragilità delle identità nazionali.

Le opere selezionate interrogano i temi cruciali delle relazioni geopolitiche, dei conflitti, delle migrazioni e delle tecnologie di sorveglianza, invitando gli spettatori a riflettere sulla dissonanza tra le promesse di unificazione e le realtà della frammentazione. Mentre la storia e le narrazioni contemporanee si scontrano, le forze che plasmano sia la persistenza che la dissoluzione delle nazioni vengono sfidate.





