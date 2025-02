Estratti dal Rosenkavalier di Strauss al Comunale di Bologna

Assente a Bologna da giugno 1995, quando a dirigerla fu l'allora astro nascente di Christian Thielemann, una delle bacchette più prestigiose al mondo, l'opera capolavoro di Richard Strauss 'Der Rosenkavalier' (Il cavaliere della rosa) avrebbe dovuto tornare sul palcoscenico del Teatro Comunale nel 2021 in un nuovo allestimento firmato da Damiano Michieletto. Ma il Covid, prima, e la chiusura per ristrutturazione della sede storica di piazza Verdi, poi, hanno indotto la direzione della Fondazione bolognese a rimandare tutto al rientro in sala Bibiena, nell'autunno del 2026, vista anche l'inadeguatezza degli spazi del Comunale Nouveau, dove è stata trasferita l'attività operistica.

Nel frattempo si è deciso di proporne un ampio estratto, nella sola forma di concerto, l'8 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni affidandone la direzione ad Asher Fisch, volto assai conosciuto sotto le Due Torri per aver preso parte più volte sia alla stagione d'opera che a quella concertistica.

Protagoniste di questa selezione saranno tre voci femminili: il soprano francese Elsa Benoit, il mezzosoprano tedesco Stefanie Irányi e il soprano olandese Julia Kleiter che interpreteranno rispettivamente Sophie, figlia del ricco signore di Faninal, il giovane nobile Octavian (ruolo en travesti) amante della Marescialla (Marschallin), principessa di Werdenberg. Tre personaggi legati dall'intreccio amoroso pensato dal librettista di Hugo von Hofmannsthal ambientato nella Vienna dell'imperatrice Maria Teresa. Il concerto offre un excursus attraverso i tre atti dell'opera, dal celeberrimo Valzer della consegna della rosa, all'aria di Octavian 'Wie du warst! Wie du bist!'; dal Preludio introduttivo che descrive la notte d'amore della Marescialla con Octavian, alla struggente scena finale del terzo atto, passando per i numerosi valzer scritti nello stile viennese ma rivisitati alla "Richard Strauss".



