Incendio in un appartamento a Modena, grave una 26enne

MODENA, 04 FEB - Una 26enne è ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata, all'ospedale di Baggiovara (Modena) a seguito di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di via Trapani, in località Paganine, a Modena. A causa dello stesso incendio, all'ospedale anche la nonna della giovane, che ha riportato conseguenze meno gravi. Ingenti i danni all'interno dell'appartamento, che proprio a causa del rogo non risulta fruibile. Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco sull'origine delle fiamme.

