In Emilia-Romagna aumentano le morti sul lavoro, 96 nel 2024

Nel 2024 in Emilia-Romagna sono morte per infortunio sul lavoro 96 persone, due ogni settimana.

Gli infortuni mortali denunciati sono stati cinque in più rispetto al 2023, mentre il totale degli infortuni denunciati (75.868) è in calo dell'1,1%. Aumentano le denunce di malattie professionali (7.543, +15,8%). A rilevarlo, sulla base dei dati resi disponibili dall'Inail, è l'Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna, costituito dalla Cgil regionale.

Il settore che ha registrato il maggior numero di morti sul lavoro in Emilia-Romagna è il trasporto e magazzinaggio (23), seguito da agricoltura (15) e costruzioni (11). In cinque anni, dal 2020 al 2024, in Emilia-Romagna hanno perso la vita sul lavoro 576 lavoratrici e lavoratori: 69 nell'agricoltura, 90 nell'edilizia e 117 nel trasporto e magazzinaggio.

"Negli ultimi anni - commenta il segretario della Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri - si sono moltiplicate vere e proprie stragi del lavoro: Brandizzo, Esselunga di Firenze, Suviana, Casteldaccia di Palermo, Toyota di Bologna, Eni di Calenzano, Ercolano. Fa impressione constatare come protagoniste siano spesso e volentieri grandi imprese e aziende partecipate dallo Stato. È inaccettabile che tre lavoratrici e lavoratori al giorno in Italia siano vittime dell'esasperazione del profitto, del disinteresse per i diritti e la sicurezza di chi lavora".

Per Bussandri il governo "seguendo la retorica del 'non disturbare chi produce' appare assente e disinteressato".

Secondo Paride Amanti, della segreteria regionale, "c'è un fortissimo legame tra qualità del lavoro, sicurezza sul lavoro e legalità. Sono evidenti i fattori che incidono sul rischio di infortunarsi sul lavoro: i settori più esposti (a partire da agricoltura, logistica e edilizia) sono quelli caratterizzati da maggiore precarietà del lavoro, dalla frammentazione del sistema delle imprese e quindi da una minore dimensione aziendale, dalla maggior presenza di fenomeni di illegalità e sfruttamento fino alle vere e proprie infiltrazioni della criminalità organizzata.

E poi, emerge con forza il tema degli appalti e dei subappalti che intreccia tutti questi fenomeni".



