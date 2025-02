Fiom, 'alla Maserati terzo mese consecutivo di cassa'

"Anche il mese di febbraio sarà a zero ore lavorate per la quasi totalità dei lavoratori addetti alla produzione". È l'allarme che lancia la Fiom Cgil in merito a Maserati, spiegando come l'aggiornamento sia giunto negli ultimi giorni durante un incontro con il Tridente per il monitoraggio e l'andamento degli ammortizzatori sociali.

"Fino alla metà di marzo - spiega Fiom - le lavoratrici ed i lavoratori della Maserati non varcheranno i cancelli della fabbrica e si compirà il terzo mese consecutivo di cassa integrazione, l'ultimo giorno lavorato risale infatti al 22 novembre scorso. Questo si aggiunge ad un bilancio del 2024 che - aggiunge il sindacato - non segna un solo dato positivo: prodotte poco più di 200 auto. L'occupazione si è ridotta con numeri a 3 cifre, 150 lavoratori in meno solo attraverso le uscite incentivate a cui si aggiungono una rilevante quantità di dimissioni volontarie di lavoratori che hanno scelto altri posti di lavoro, nei quali magari poter percepire interamente la retribuzione. Gli investimenti relativi all'atelier anche quando completati non consentiranno certo la ripresa. Servono altri investimenti, Modena deve avere nuove possibilità, nuovi modelli su cui lavorare. Se è vero che Modena è il cuore di Maserati quel cuore sta battendo troppo piano".



