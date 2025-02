Ferrari supera tutti i target 2024, utile +21%, ricavi +11,8%

TORINO, 04 FEB - La Ferrari ha chiuso il 2024 con "ottimi risultati" che superano tutti i target indicati per l'anno. I ricavi netti sono pari a 6,67 miliardi di euro in crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente; le consegne sono 13.752 unità (89 in più). L'utile operativo (Ebit) è pari a 1,88 miliardi, in crescita del 16,7% rispetto all'anno precedente, con un margine dell' utile operativo (Ebit) pari al 28,3%, mentre l'utile netto è pari a 1,5 miliardi (+21%). La casa di Maranello rivede al rialzo i target 2025 con ricavi superiori a 7 miliardi di euro, in crescita di almeno il 5% sul 2024.

"Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo" commenta Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.

