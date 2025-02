"Duse, The Greatest" al Cinema Modernissimo di Bologna

Charlie Chaplin disse che era "la più grande che mai vista", Lee Strasberg (il fondatore dell'Actors Studio) l'ha descritta come "la migliore attrice di tutti i tempi": si parla di Eleonora Duse, l'attrice nata nel 1858 a Vigevano e morta nel 1924 a Pittsburgh, alla quale Sonia Bergamasco ha dedicato, a 100 anni dalla morte, il film "Duse, The Greatest" che verrà presentato al Cinema Modernissimo di Bologna il 5 febbraio alle 20, presente la regista e attrice milanese.

Sonia Bergamasco accompagna lo spettatore in un'investigazione sull'attrice che ha cambiato il mestiere dell'attore per sempre: infatti, dopo aver compreso quali erano le potenzialità del cinema, Eleonora Duse ne diffidò. Le sole immagini in movimento che rimangono di lei sono quelle del film Cenene di Febo Mari, risalente al 1916. La memoria della sua arte teatrale, però, è stata tramandata e Sonia Bergamasco ne ha catturato gli ultimi suoi bagliori. Tra i materiali d'archivio utilizzati ci sono diverse interviste, come quella di Luchino Visconti o di Elle Burstyn, allieva di Lee Strasbetg.

Il film, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema id Roma, è un viaggio nel tempo, nonché un autoritratto discreto e un'indagine affascinante sul mestiere dell'attore.

"Come una detective mi sono messa sulle tracce di Eleonora Duse, attrice leggendaria che ha illuminato la strada alle generazioni successive - scrive Sonia Bergamasco - Al centro di quest'indagine è il corpo dell'attrice, il suo labirinto. E seguendo il percorso della Duse, artista simbolo, e grande 'assente', Duse, The Greatest vuole fare luce sul mestiere dell'attrice oggi: che cos'è diventato, qual è il suo spazio nell'immaginario collettivo".



