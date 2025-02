Scarcerato Daniele Gatta, genero di 'Diabolik'

Il tribunale del Riesame di Bologna ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Daniele Gatta, a metà gennaio arrestato nell'ambito di un'indagine della polizia e della guardia di finanza di Reggio Emilia, coordinate dalla Dda bolognese, su un traffico internazionale di droga. Gatta, 40enne romano, è il genero di Fabrizio Piscitelli, 'Diabolik' e gli veniva contestato un episodio risalente al 2021.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la scarcerazione ancor più perché il nostro assistito è stato sbattuto in prima pagina e descritto come un 'mostro', con indebiti riferimenti alle sue parentele ed enfatizzando un ruolo criminale che non gli può essere attribuito in alcun modo. La decisione dei giudici di Bologna restituisce la libertà a un uomo incensurato, forse troppo frettolosamente arrestato", dicono il professor Luca Marafioti e l'avvocato Aldo Barduagni, difensori di Gatta, che in mattinata hanno discusso l'udienza al tribunale bolognese, davanti al collegio di giudici presieduto da Mazzino Barbensi.





