Confindustria Emilia, c'è preoccupazione per i dazi

BOLOGNA, 04 FEB - "La preoccupazione c'è sicuramente, perché credo che la parte dei dazi possa essere veramente qualche cosa che potrebbe portare dei rallentamenti importanti. Noi come Confindustria lo diciamo da tanti anni, onestamente, che si sarebbero ridisegnati dei nuovi continenti economici. E questi continenti economici oggi li vediamo all'ordine del giorno. La globalizzazione ha avuto una frenata o comunque cambia di perimetro e proprio per questo dovremmo riuscire ad amministrarla".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Emilia Area Centro, Valter Caiumi, a margine della presentazione della terza edizione degli Osservatori di filiera, parlando dei possibili dazi dagli Stati Uniti per le imprese dell'Unione europea. "Qui c'è bisogno di Europa, di un'Europa che naturalmente ha voglia di fare una politica espansiva", auspica Caiumi.

Caiumi inoltre avverte: "Se ci saranno Paesi nel prossimo futuro che adotteranno dazi, possiamo dire che le nostre imprese dovranno considerare di fare investimenti produttivi da altre parti". Di converso, "il nostro Paese, per l'effetto contrario, potrebbe essere attrattivo per imprese straniere che vogliono investire in Europa".

