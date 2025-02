Un altro detenuto morto a Modena, è il quarto in un mese

Un 27enne marocchino, detenuto nel carcere di Modena, è stato trovato morto in mattinata. Il decesso probabilmente risale alla nottata. A darne notizia è il garante regionale per i detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri. Non sono ancora note le cause della morte.

Il 29 gennaio, riferisce il garante, è stato visto da uno psicologo e gli era stato tolto il rischio suicidario lieve che aveva in precedenza, era in terapia per il SerD e per la Salute mentale. Aveva una normale prescrizione di farmaci.

E' il quarto detenuto morto nell'istituto penitenziario modenese nell'ultimo mese.



