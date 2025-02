Rissa fra minorenni nel Bolognese, un ragazzo accoltellato

Un ragazzo minorenne è stato ferito, in modo lieve, con un paio di forbici durante una lite fra minorenni a Casalecchio di Reno, nei pressi del sottopassaggio che da via Bazzanese porta al centro Meridiana.

E' successo intorno alle 13, poco dopo la fine delle lezioni nel vicino istituto Salvemini. Secondo testimonianze, ad affrontarsi sarebbero stati in particolare due studenti, con gruppi di altri giovani intorno.

Il ragazzo, colpito a una spalla, è un giovane di origine tunisina: medicato dal 118, non è grave. A ferirlo sarebbe stato un coetaneo originario della Guinea, che i carabinieri hanno già identificato. Entrambi sono minori non accompagnati che alloggiano in comunità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA