Modenantiquaria, mostra di alta gamma è alla 38/a edizione

Dall'8 al 16 febbraio si rinnova l'appuntamento con Modenantinquaria, manifestazione internazionale di alto antiquariato giunta alla 38/a edizione e allestita a ModenaFiere. Affiancano e completano il salone Petra, dedicato alle antichità per esterni e ai paesaggi dal classico al contemporaneo, e la quarta edizione di Sculptura, sezione con i capolavori italiani dal XIII al XX secolo. Saranno oltre 100 le gallerie presenti, dall'Italia e dall'estero, "un connubio perfetto tra arte, passione ed affari", commenta il presidente di ModenaFiere, Celso De Scrilli. Debutta inoltre il Premio Cremonini, che verrà assegnato all'opera d'arte antica più importante e significativa in mostra, selezionata da una Commissione scientifica composta da storici dell'arte.

Dedicato a esperti del settore, designer e a tutti gli amanti dell'arte, il salone non vuole essere solo una mostra-mercato cui partecipano blasonate gallerie italiane e straniere, con oggetti selezionati, ma anche un'espressione culturale: durante la manifestazione vengono realizzati gli immancabili "talk", simposi d'arte ai quali vengono invitati direttori dei maggiori musei, storici dell'arte, giornalisti e antiquari.

L'allestimento della mostra, a cura di Ruggero Moncada di Paternò, è diventato uno dei punti di forza della manifestazione, così come il modo in cui gli antiquari espongono oggetti, mobili e dipinti. I visitatori e i collezionisti non visitano infatti il salone solo per acquistare, ma anche per apprendere una tendenza del gusto espositivo da replicare nelle proprie case e gli antiquari si cimentano per realizzare lo stand più bello selezionando gli oggetti più rari e significativi acquisiti e messi da parte parecchi mesi prima.

Petra propone soluzioni personalizzate di exterior design, capaci di trasformare gli spazi in ambienti unici e originali anche attraverso la commistione tra classico e contemporaneo, che è la vera novità ed il trend che si sta affermando, mentre Sculptura consolida il proprio obiettivo di appuntamento annuale per collezionisti e appassionati del settore.



