Il Canale di Reno torna a scorrere scoperto in centro a Bologna

Il Canale di Reno torna a scorrere a pieno regime a Bologna dopo i lavori di ripristino seguiti all'alluvione del 19 ottobre e dopo 70 anni, annuncia il sindaco Matteo Lepore, torna a scorrere scoperto nel centro storico.

Sono state rimosse oltre tremila tonnellate di fango e detriti e sono state consolidate le aree danneggiate dalle frane. L'acqua, spiegano Comune e i Canali di Bologna, ha ripreso a fluire lungo tutto il suo corso.

Da due settimane il flusso era già stato ripristinato nel tratto interno al comune di Casalecchio, dalla chiusa fino allo scaricatore Canonica. Da oggi, 3 febbraio, prosegue all'interno del comune di Bologna lungo la pista ciclo-pedonale della Certosa, entrando nelle mura cittadine all'Opificio della Grada e giungendo fino a via Marconi, dove l'acqua incontra la centrale idroelettrica del Cavaticcio. Nei prossimi due giorni l'acqua del Canale di Reno seguirà il percorso del ramo che da via Marconi conduce all'ex porto e quindi al canale Navile. A partire da giovedì 6, rientrerà in esercizio anche il tratto nel cuore del centro storico, e l'acqua tornerà così a scorrere sotto la finestrella di via Piella.



