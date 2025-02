Caso Pierina, le regole per passare davanti alla telecamera

L'11 febbraio in via del Ciclamino si eseguirà l'esperimento probatorio sulla "cam3", la telecamera della farmacia che per gli investigatori della squadra mobile avrebbe immortalato l'omicida di Pierina Paganelli la sera del 3 ottobre del 2023 andare verso il condominio di Rimini alle 22.17.

Come deciso dal gip Vinicio Cantarini l'esperimento prevede una serie di condizioni. Prima tra tutte, la "camminata" che dovrà fare Louis Dassilva, ancora unico indagato per omicidio, e il condomino Emanuele Neri, che parrebbe essersi riconosciuto nei filmati di sorveglianza, mentre quella sera tornava a casa dopo essere stato al bar. Dall'ufficio del gip sono state notificate alle parti interessate, i difensori di Dassilva, lo studio dell'avvocato Nunzia Barzan per la nuora Manuela Bianchi e gli avvocati Marco e Monica Lunedei per i figli di Pierina, le modalità secondo cui dovrà essere espletato l'esperimento.

L'appuntamento è alle 15 dell'11 febbraio, martedì prossimo, in via del Ciclamino, dove sono stati convocati Dassilva e Neri per sfilare davanti alla "cam3" della farmacia perché l'incidente probatorio servirà proprio a stabilire se e quale dei due uomini è o non è, "ignoto 1".

Se le condizioni meteo saranno avverse, nebbia o pioggia, l'esperimento sarà rinviato al giorno seguente. Per sfilare davanti alla telecamera Dassilva dovrà indossare la maglietta con logo 'Eco Service', occhiali da vista e un berrettino di colore chiaro. Emanuele Neri dovrà indossare la maglietta con logo 'Edil-Infissi', gli occhiali da vista e il marsupio in uso all'epoca dei fatti; inoltre anche Neri dovrà avere con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. Nel pomeriggio, alla presenza di Dassilva e di Neri, del giudice e dei periti, si procederà ai rilievi con una valutazione statica e dinamica a varie velocità della camminata, sulla stima dell'altezza e sulle variazioni di intensità, riferite alla carnagione della pelle delle braccia. Sarà il colore nero o meno a dare l'indizio determinante all'esperimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA