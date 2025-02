Aterballetto apre stagione di danza del Comunale di Bologna

Dopo la stagione lirica e quella sinfonica, il Teatro Comunale di Bologna inaugura anche il cartellone dedicato alla danza (il 6 e 7 febbraio alle 20.30 al Comunale Nouveau) con trittico messo in scena dal Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto.

Due dei tre balletti sono coproduzioni tra la compagnia reggiana e la fondazione bolognese: Solo Echo di Crystal Pite, riallestimento della creazione che aveva debuttato al Nederlands Dans Theater dell'Aia nel 2012, e Glory Hall di Diego Tortelli, novità in prima assoluta. A completare il programma, Reconciliatio, passo a due femminile di Angelin Preljocaj, presentato lo scorso settembre a Bologna nella Basilica di San Petronio. Dopo Bologna, lo spettacolo sarà replicato al Teatro Galli di Rimini il 9 febbraio alle 21 e il 15 marzo alle 20:30 al Teatro Regio di Parma.

La creazione di Pite, Solo Echo, è una novità per Aterballetto: è costruito sulle note di due movimenti da due sonate per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms, l'"Allegro non troppo" da quella in mi minore op. 38 e l'"Adagio affettuoso" da quella in fa maggiore op. 99. Pite costruisce una coreografia in cui riecheggiano i versi della poesia "Lines for winter" di Mark Strand. Con Reconciliatio, il grande coreografo francese Preljocaj racconta il tema della riconciliazione con il duetto tratto da Suivront mille ans de calme (Seguiranno mille anni di calma), il suo lavoro caratterizzato da una vena poetica e impressionista, ispirato a una lettura assidua ma non letterale dell'Apocalisse, che scorre sulle note della celebre Sonata "Al chiaro di luna" di Beethoven. Il programma si chiude con Glory Hall di Tortelli: un viaggio sensoriale e ribelle in un luogo di mezzo, sospeso tra luce e oscurità. In uno spazio nero ma mai realmente oscuro, la coreografia si sviluppa come un rito estatico dove sensualità e spiritualità profana si intrecciano, creando un gioco continuo tra piacere e virtuosismo, tra le sonorità post-rock del gruppo Godspeed You! Black Emperor e le sperimentazioni musicali di Oneohtrix Point Never.



