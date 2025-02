AC/DC, il 20 luglio a Imola l'unica data italiana

Gli AC/DC torneranno in Europa quest'estate per continuare il Power Up Tour: l'unica data italiana sarà domenica 20 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il tour, che prende il nome dall'ultimo album in studio della band, in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo, ha visto gli AC/DC visitare l'Europa lo scorso anno davanti a fan estasiati - inclusi i 100mila di Reggio Emilia - continuerà in primavera con 13 show negli stadi degli Stati Uniti. D'estate sono previste poi 12 tappe di 10 Paesi: tra queste, il primo show in Estonia nella carriera della band e il ritorno in Scozia, ad Edimburgo, per la prima volta in dieci anni.

I biglietti nominali per l'unica tappa italiana di Imola - che celebra il decennale del precedente concerto nella stessa location - saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 11 di venerdì 7 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account.

Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.





