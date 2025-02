Rider per pagarsi studi, arrestato il 20enne che gli ruba bici

In centro a Bologna, ieri sera, la Polizia ha arrestato un 20enne di origine tunisina che aveva rubato la bici a un rider, che usava il mezzo a due ruote per le consegne. Mentre il fattorino, un 23enne di origine pakistana, che sta sostenendo il percorso di studi universitari in ingegneria grazie al suo lavoro, era entrato in un locale a prendere una consegna, poco dopo le 21 in via del Borgo di San Pietro, il 20enne ha rubato il mezzo, del valore di circa 800 euro, ed è scappato.

Una volante del commissariato Due Torri San Francesco, di passaggio, ha visto il rider inseguire il 20enne in sella alla sua bici: alla vista degli agenti, il ladro ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato in via Centotrecento. Il 20enne, con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, è risultato, dopo accertamenti, irregolare sul territorio italia. Domani mattina verrà giudicato per direttissima: all'esito, informa la questura, si valuterà una possibile espulsione. La bici è stata restituita allo studente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA