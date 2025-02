Piena dell'Idice, campi allagati ad Argenta nel Ferrarese

A seguito delle piogge cadute venerdi e ieri e che hanno portato ad un nuovo innalzamento del livello del fiume Idice l'acqua è tornata a riversarsi sui campi della zona di Argenta, nel Ferrarese. A spiegare quanto accaduto in queste ore nell'area è il sindaco della stessa città emiliana, Andrea Baldini con un video postato sul suo profilo Facebook.

"La chiavica Accursi ha portato, e sta continuando a portare, ancora una volta l'acqua" sui terreni argentani, osserva. "C'è una falla importante nella coronella - evidenzia mentre scorrono le immagini -: questo è un danno provocato alla chiavica Accursi dall'alluvione del 20 di ottobre scorso.

L'acqua trafila - prosegue Baldini - e ieri ha riempito la Savanella in maniere importante, La Savanella - prosegue il primo cittadino - è lunga sette chilometri, più o meno al chilometro due si è rotta sul lato destro e quindi l'acqua ha invaso e continua a invadere, fino a quando la quota dell'Idice non si abbasserà ulteriormente" i campi "compresi fra Campotto e l'agrilocanda".



