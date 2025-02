Perde orientamento nella nebbia, soccorso su Appennino bolognese

Ha perso l'orientamento, a causa della nebbia, mentre stava compiendo una escursione sul monte Baducco a Castiglione dei Pepoli, nel Bolognese. Protagonista della vicenda un 59enne raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna della stazione Rocca di Badolo, attivati intorno alle 15.30 che hanno compiuto una complessa ricerca sia per l'impedimento dato della fitta nebbia sia per la difficoltà data dalla folta vegetazione del posto.

L'escursionista è stato stato ritrovato a circa 1080 metri di altitudine in buone condizioni fisiche ed è stato riaccompagnato alla propria vettura dai tecnici del Saere al termine di un intervento durato un paio d'ore.



