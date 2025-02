Tre ospedali uniti per prelievo multiorgano da cuore fermo

La collaborazione di cinquanta professionisti di tre ospedali di Bologna e la generosità di una famiglia, che ha rispettato le volontà espresse in vita dal proprio caro, hanno reso possibile un complesso intervento di prelievo di più organi da donatore a cuore fermo (Dcd), eseguito al Bellaria. Poi, i trapianti per salvare altre vite.

Si tratta del primo intervento che coinvolge direttamente tre diverse realtà sanitarie bolognesi: l'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, l'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl e l'Irccs Policlinico Sant'Orsola. Al lavoro cardiochirurghi, chirurghi, anestesisti-rianimatori, perfusionisti, tecnici di radiologia, microbiologi, cardiologi, radiologi, infermieri, medici in formazione, medici di laboratorio, infettivologi e medici del servizio trasfusionale.



