Tenta rapina da Tigotà e ferisce un vigilante, arrestata

Una donna di 45 anni è stata arrestata dai Carabinieri per un tentativo di rapina al negozio Tigotà di via Corticella, periferia di Bologna. Sorpresa da una cassiera a rubare alcuni flaconi di shampoo, ha aggredito l'addetto alla sicurezza. Prima ha tentato di colpirlo a pugni, poi ha estratto dalla borsa un coltello da cucina e ha sferrato una serie di fendenti che lo hanno raggiunto sul maglione. Il vigilante è riuscito disarmarla, facendo cadere a terra il coltello, ma nella zuffa si è procurato una lieve ferita da difesa ad una mano, medicata sul posto dai sanitari del 118.

La 45enne, bolognese, è stata arrestata per il reato di tentata rapina impropria e portata in carcere. La refurtiva, del valore di una settantina di euro, è stata recuperata e restituita.



