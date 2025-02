Scontro tra tre auto, intorno a mezzogiorno, in via Nazionale, all'incrocio con via Savenella, a Minerbio, nel Bolognese. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone condotte in ospedale in codice 2, ossia di media gravità: due al 'Maggiore' di Bologna e una a Bentivoglio. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e i sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA