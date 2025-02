Scontro auto-scooter nel Bolognese, grave un 18enne

Un 18enne di Bologna è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 20.30 di ieri a Villanova di Castenaso. Era in sella a uno scooter Kymko 125 che si è scontrato con una Dacia Duster, guidata da un 21enne che è rimasto illeso. Da una prima ricostruzione, l'auto procedeva su via Tosarelli in direzione Bologna quando il conducente, forse per immettersi in un parcheggio, ha svoltato a sinistra: in quel momento c'è stato lo scontro con lo moto, che proveniva dalla direzione opposta.

Il 18enne, sbalzato a terra, è stato soccorso dal 118, intervenuto con anche l'automedica, e portato con il codice di massima gravità all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in rianimazione. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.





