Le musiche di George Gershwin al Teatro Duse di Bologna

Nuovo appuntamento musicale per l'Associazione Culturale Incontri Esistenziali, mercoledì 5 febbraio alle 21 al Teatro Duse di Bologna, dal titolo "George Gershwin, l'America in musica", dedicato alla straordinaria figura di uno dei più celebri compositori del Novecento.

Emblema della musica americana, George Gershwin rappresenta molto più di una semplice fusione tra jazz e musica classica: la sua opera è una viva rappresentazione dell'America moderna, delle luci di Broadway e della vitalità di New York, ma anche delle sue contraddizioni e della sua complessità. Tra le sue opere più celebri e più rappresentate, "Porgy and Bess".

Nella serata al Duse, l'Orchestra Senzaspine, diretta dal suo fondatore Tommaso Ussardi, eseguirà due capolavori strumentali del compositore di Brooklyn, "Un americano a Parigi" e il Concerto in Fa per pianoforte e orchestra, con Pietro Beltrani alla tastiera. Brani che gli stessi artisti hanno anche registrato in un disco della Da Vinci. La serata sarà introdotta da Roberto Ravaioli, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di ella genialità di George Gershwin.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.



