Lambruschini in pensione dalla polizia, fu bronzo ad Atlanta

Alessandro Lambruschini, il siepista delle Fiamme Oro che alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 FU medaglia di bronzo nei 3000 siepi, da oggi è in pensione. A comunicarlo è la questura di Modena, dove Lambruschini, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, nato nel 1965 a Fucecchio, in provincia di Firenze, negli ultimi anni ha prestato servizio.

Una carriera sportiva costellata da grandi risultati, quella di Lambruschini: nel '90 terzo ai campionati europei di Spalato, nel '93 conquista il bronzo ai mondiali di Stoccarda, sfiorando il record italiano nella specialità per pochi centesimi, e poi arriva l'oro agli europei di Helsinki. Nel 1996 è medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atlanta.

La questora di Modena Donatella Dosi nel salutare Lambruschini, anche a nome dei poliziotti modenesi, lo ha ringraziato per l'impegno profuso e il grande contributo reso alla polizia di Stato, augurandogli una serena e meritata pensione.



