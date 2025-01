Riccione si rifà il look, rinnova viale Ceccarini e lungomare

Riccione rinnova la sua area più rappresentativa. Il Comune ha infatti avviato un progetto di riqualificazione urbana che riguarda viale Ceccarini, la via della passeggiata e dello shopping che collega il centro storico con la spiaggia. Parallelamente sarà riqualificato anche viale Torino che prenderà il nome di Lungomare del Sole. Il progetto è stato presentato al Cocoricò, storica discoteca della Perla Verde.

L'intervento prevede un investimento complessivo di 16 milioni di euro e si comporrà di più fasi. Il primo cantiere di viale Ceccarini partirà il 10 febbraio e riguarderà il tratto tra il lungomare e viale Milano con i lavori che termineranno il 30 maggio, in tempo per l'avvio della stagione balneare. Sulle restanti parti si procederà nell'autunno del 2025 e del 2026 con ultimazione prevista - spiegano dal Comune - entro la primavera 2027. Il design rinnovato prevede una nuova pavimentazione in travertino con una texture che celebra la sartoria italiana, arredi e spazi verdi con piante e arbusti. Saranno mantenuti i pini marittimi esistenti e introdotte palme. Sempre il 10 febbraio cominceranno i lavori per il Lungomare del Sole, il cui nuovo layout prevede percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi e pavimentazioni drenanti. Il primo tratto tra piazzale Marinai d'Italia e il bagno 29 sarà ultimato entro la fine del 2025, con interruzioni durante l'estate. I successivi stralci, fino al confine con Misano Adriatico, verranno eseguiti tra il 2026 e il 2027 e si integreranno con il percorso nella Ciclovia Adriatica.

Dei 16 milioni di euro stanziati, 9,38 milioni sono destinati a viale Ceccarini e 6,3 milioni al Lungomare del Sole. "Questo è un cambiamento che guarda lontano, e che renderà Riccione una città più moderna, più verde, più connessa con i suoi cittadini e con il mondo", commenta la sindaca Daniela Angelini.



