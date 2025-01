Festival Lentezza 2025, anteprima speciale con Baricco

Alessandro Baricco aprirà il filo di eventi del Festival della Lentezza 2025 con un'anteprima speciale, che andrà in scena il 23 marzo 2025 alle 21:00, negli spazi dell'Auditorium Paganini di Parma. In una lectio magistralis lo scrittore svelerà l'idea poetica da cui nasce la nuova edizione della manifestazione che si svolgerà dal 6 all'8 giugno 2025 a Parma. "Quest'anno la primavera inizia con due giorni di ritardo.

Aprire idealmente il Festival della Lentezza 2025 con Alessandro Baricco è per noi un grande onore - dice il direttore artistico Marco Boschini -. Sono diversi anni che lo inseguiamo e finalmente siamo riusciti a convincerlo a venire a Parma".

Un filo rosso, quello che condurrà al Festival della Lentezza, che, come recita l'idea poetica, è "unire i puntini di ciò che siamo o vorremmo essere", un filo che "si può annodare, allungare, logorarsi perfino. Ma non spezzarsi". Un'idea che prende linfa dalla leggenda giapponese secondo cui ognuno ha un invisibile filo rosso attaccato al mignolo che lo lega indissolubilmente alla persona a cui è destinato, e nonostante il tempo, le variabili e la distanza, potrà annodarsi, allungarsi ma mai rompersi, conducendo sempre a quella persona.

Un filo, insomma, che è forza e fragilità.

L'apertura delle prevendite per la lectio di Alessandro Baricco partirà lunedì 3 febbraio 2025 alle 13.00 sul sito web: www.lentezza.org



