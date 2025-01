Cybercrime e market illegali , perquisito un ventenne in E-R

Un giovane, residente in Emilia-Romagna, è stato perquisito nell'ambito di un'operazione della Polizia, coordinata da Europol, che ha portato allo smantellamento di due delle più grandi piattaforme di cybercrime al mondo, "Cracked" e "Nulled", che contavano complessivamente oltre 10 milioni di utenti. L'indagato, poco più che ventenne, è risultato essere coinvolto, assieme ad un socio tedesco, nel riciclaggio dei profitti illeciti derivanti dalle compravendite su 'Cracked', dove si commerciavano software come ransomware, virus, codici di accesso a piattaforme di streaming, informazioni confidenziali appartenenti ad aziende violate, accessi a conti bancari.

All'operazione 'Talent' hanno partecipato forze dell'ordine di otto Paesi. La perquisizione ha permesso di ricostruire, attraverso l'analisi delle chat, della documentazione e dei dispositivi, le relazioni tra i membri dell'organizzazione e di trovare gli strumenti di pagamento elettronico, 'wallet' sui quali confluivano i guadagni illeciti dopo essere stati convertiti in criptovalute. Le attività del centro operativo per la sicurezza cibernetica per l'Emilia Romagna si sono concentrato sul giovane, fondatore di una piattaforma di intermediazione finanziaria e che risulta far parte di una organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini tedeschi, americani, pakistani, greci e spagnoli.

L'operazione internazionale ha portato a due arresti, sette perquisizioni, 17 server e 50 dispositivi e 300 mila euro in contanti e criptovalute sequestrati.



