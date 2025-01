Crac del Parma Calcio, lieve riduzione di pena per Ghirardi

Lieve riduzione di pena per l'ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi, da quattro anni a tre anni e dieci mesi per un reato prescritto e sentenza confermata per l'ex amministratore delegato Pietro Leonardi, condannato a sei anni. Lo ha deciso la Corte di appello di Bologna, che ha concluso il processo di secondo grado sul crac del club nel 2015.

Assolti poi, dalla prima sezione penale della corte bolognese, alcuni membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Gli imputati erano accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta per un'operazione di cessione del marchio e per la presunta falsificazione dei bilanci con plusvalenze fittizie derivanti dalle operazioni di calciomercato. Ridotta da due anni e sei mesi a due anni e due mesi anche la pena per Marco Ferrari, ex consigliere di amministrazione.

L'avvocato Nicola Menardo dello studio Grande Stevens, difensore di Silvia Serena, ex consigliere di amministrazione e responsabile dell'ufficio legale del Parma Calcio, ha dichiarato: "L'assoluzione era l'esito che ci aspettavamo.

Rimane il rammarico di avere atteso dieci anni per vedere riconosciuta l'innocenza di professionisti ingiustificatamente coinvolti, con gravi danni reputazionali di cui non risponderà nessuno".



