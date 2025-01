A Bologna torna ArtCity, al centro le porte della città

In parallelo ad ArteFiera torna, a Bologna, l'appuntamento di Artcity, un palcoscenico diffuso della cultura contemporanea che trasformerà la città (insieme a 11 comuni dell'area metropolitana) in un palcoscenico sull'arte contemporanea, che dal 6 al 16 febbraio presenteranno, tra mostre, performance, talk, installazioni ed eventi, oltre 270 appuntamenti promossi da soggetti pubblici e privati.

Al centro dell'edizione 2025 ci saranno le 10 Porte cittadine (2 furono abbattute all'inizio del 1900) attraversate da un percorso circolare di opere realizzate da artisti e artiste italiani e internazionali, star e giovani emergenti, che intrecciano un dialogo con la storia, le trasformazioni sociali e i cambiamenti culturali e morfologici che hanno plasmato Bologna dal 1300 a oggi. Lungo gli otto chilometri dei viali cittadini, il pubblico potrà scoprire i linguaggi dell'arte contemporanea insieme alla storia del capoluogo emiliano-romagnolo.

"Cli artisti e le artiste - dice il curatore di ArtCity Lorenzo Balbi, direttore del Mambo - esporranno opere con forme e linguaggi differenti: disegno, scultura, installazione, video, suono. Le Porte sono simboli di un passaggio e di una trasformazione e l'edizione di Art City Bologna 2025 al loro interno si presenta come possibile modello di progetto sull'arte nello spazio pubblico, capace di aprire e portare a disposizione dei visitatori spazi famigliari ma inaccessibili. Il pubblico sarà invitato a compiere un percorso ad anello, senza inizio né fine prestabiliti, un viaggio nella storia della città e nell'arte contemporanea eccezionale e inaspettato".



