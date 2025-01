Inaugurata la nuova terapia intensiva del Rizzoli di Bologna

BOLOGNA, 30 GEN - È stato inaugurato stamattina il nuovo reparto di terapia intensiva dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna: l'area, di 1.400 metri quadrati, è stata completamente ristrutturata con un investimento complessivo di quasi 6 milioni.

Il reparto ha tre macro-aree distinte: due a bassa intensità, che includono sala d'attesa, accettazione, studi medici, spogliatoi, e una ad alta intensità in cui si trovano box intensivi, box operativi, box pazienti infetti e spazio di lavoro infermieri. Nel reparto viene garantita l'assistenza post operatoria ai pazienti sottoposti a interventi chirurgici ad alta complessità di ortopedia generale, chirurgia oncologica, vertebrale, pediatrica e toracopolmonare.

All'inaugurazione era presente il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna, all'ultimo taglio del nastro prima di assumere il ruolo di direttore dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma dove prenderà il posto di Massimo Fabi, nominato assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna e a sua volta presente alla presentazione del reparto. Con loro, per il Comune di Bologna, l'assessora alle relazioni internazionali e fondi europei Anna Lisa Boni.

"Il nuovo reparto, che si aggiunge alle opere di adeguamento antisismico e ad altri significativi interventi eseguiti, è un esempio di come gli spazi e la tecnologia possano supportare il lavoro degli operatori sanitari e al tempo stesso fornire ai pazienti ambienti confortevoli e moderni - commenta Fabi - Un ulteriore salto di qualità per l'Irccs Istituto ortopedico Rizzoli, già eccellenza della nostra sanità e punto di riferimento nazionale e internazionale".

