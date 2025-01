Il Comune di Bologna toglie le bandiere di Israele e Palestina

BOLOGNA, 30 GEN - Rimane solo la bandiera arcobaleno della pace sul balcone di Palazzo D'Accursio, sede del Comune di Bologna e non ci sono più le bandiere di Palestina e Israele (quest'ultima esposta dal 18 gennaio, in occasione dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza). "Era già stabilito e concordato anche con le tre comunità religiose (cristiana, ebraica e mussulmana, ndr) che con noi condividono il percorso. Puntiamo su pace e dialogo", spiega il Comune.

