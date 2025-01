I 50 anni di Picnic a Hanging Rock, restauro al cinema in 4K

Nel 1975 usciva 'Picnic a Hanging Rock', film che avrebbe lanciato Peter Weir, autore in seguito di titoli popolari come 'L'attimo fuggente' o 'The Truman Show', consacrato con il Leone d'oro alla carriera all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 50/o anniversario dell'uscita del film, la Cineteca di Bologna con il suo progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema' e in collaborazione con I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore, porta da lunedì 3 febbraio nelle sale italiane il restauro in 4K della versione director's cut di 'Picnic a Hanging Rock'.

Tratto dall'omonimo romanzo di Joan Lindsay, 'Picnic a Hanging Rock' è ambientato in Australia nel giorno di San Valentino del 1900, quando, durante una gita, un gruppo di ragazze di un collegio femminile scompare misteriosamente. "Uno studio sulla repressione", così lo ha definito il critico Guido Fink, fatto di atmosfere sospese e perturbanti, di una natura abbagliante e misteriosa, di un'inquietudine indicibile sapientemente costruita attraverso immagini e colonna sonora.

"Abbiamo lavorato molto duramente per creare un ritmo allucinato e ipnotico - ha ricordato Peter Weir - così da far perdere la consapevolezza degli eventi. Ci si ferma per fare il punto e si piomba in quell'atmosfera così chiusa. Ho fatto tutto quello che potevo per ipnotizzare lo spettatore e tenerlo lontano da ogni possibile spiegazione".



