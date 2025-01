Un migliaio di interventi dei pompieri per il forte vento

BOLOGNA, 29 GEN - Sono stati circa un migliaio gli interventi che i vigili del fuoco hanno portato a termine ieri in Emilia-Romagna, colpita da fortissime raffiche di vento. Di questi, quasi la metà per rimuovere alberi pericolanti che sono caduti o si sono spezzati.

Bologna, Modena e Reggio Emilia le province con più segnalazioni: quasi 300. In totale sono state soccorse 23 persone ma non si segnalano ulteriori criticità. A fare un bilancio della giornata che era da allerta rossa proprio per il vento è la Regione. Il presidente Michele de Pascale ringrazia le forze dell'ordine, i pompieri, il personale sanitario, i volontari impegnati da ieri e ancora tutta la notte e questa mattina per la messa in sicurezza di persone, strade, terreni.

Da ieri, ricorda de Pascale, è aperto 24 ore su 24 il Cor, il Centro operativo regionale, con i tecnici a disposizione, oltre a diversi Centri di coordinamento dei soccorsi e Centri operativi comunali.

Tra gli interventi di ieri anche quello a Cesenatico in cui la Guardia Costiera e la Capitaneria di porto di Rimini hanno soccorso i quattro membri dell'equipaggio di un peschereccio, naufragato sugli scogli di fronte alla spiaggia.

