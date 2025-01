La Procura chiede oltre 13 anni per un veterinario a Ravenna

Al termine di una requisitoria durata quasi cinque ore, la Pm Marilù Gattelli ha chiesto una condanna in totale di 13 anni e quattro mesi di reclusione per il 51enne veterinario ravennate Mauro Guerra a processo per maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari.

Nel dettaglio per i reati fiscali, sono stati chiesti sette anni. E per quelli concernenti gli animali, sei anni, quattro mesi e 100 mila euro di multa oltre alla interdizione per tre anni dall'attività d'impresa e di cinque anni dall'attività veterinaria.

L'indagine era partita il 19 agosto 2020 in seguito alla eutanasia praticata da Guerra su un anziano labrador. Nella successiva perquisizione nell'ambulatorio della frazione di Sant'Antonio, erano stati trovati 619mila euro in una scatola di polistirolo oltre a fustelle di vaccini false e a condizioni igieniche ritenute pessime. Guerra, radiato dall'Ordine, ha presentato ricorso ed è ancora in attività in attesa di appello.





