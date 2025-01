Debutto a Ferrara per il nuovo spettacolo di Michele Placido

In occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello, il Teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara si prepara a ospitare la prima nazionale del nuovo spettacolo di Michele Placido, "Pirandello. Trilogia di un visionario".

L'attore e regista, nonché Presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, porta in scena un viaggio unico ed emozionante nel mondo del grande poeta siciliano, dopo il successo al cinema del film "Eterno visionario". Dal 31 gennaio al 2 febbraio (sabato anche l'Incontro con la Compagnia), Michele Placido, che recentemente è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio per le celebrazioni dedicate a Pirandello, propone uno sguardo intenso e personale sulle opere più iconiche del drammaturgo, esplorando le riflessioni più profonde dell'animo umano. Attuale e spiazzante, genera dubbi dove pensiamo di avere certezze granitiche: "Pirandello. Trilogia di un visionario", nella rappresentazione teatrale si sviluppa con la messa in scena di alcune delle sue pièce di maggiore successo, L'uomo dal fiore in bocca (atto unico figlio della novella La morte addosso), La Carriola (dalla raccolta Novelle per un anno) e Sgombero (novella del 1938), che si intrecciano in un unico racconto sull'essere umano. Con Michele Placido, in scena Valentina Bartolo, Paolo Gattini e Brunella Platania.



