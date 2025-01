Cade da un ponteggio, grave 62enne a Sassuolo

Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 11, a Sassuolo, nel Modenese, in via Regina Pacis. Un uomo di 62 anni è caduto da un ponteggio all'interno di un cantiere, da un'altezza di oltre tre metri, riportando gravi traumi dall'impatto col suolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza ed una automedica, oltre ai carabinieri ed alla medicina del lavoro. Il 62enne è stato soccorso e portato all'ospedale di Baggiovara, a Modena, dove si trova ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata.



