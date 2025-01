Atletica: 10mila iscritti a Mezza maratona Italia 'Enzo Ferrari'

Superata quota 10mila iscritti per la Mezza Maratona d'Italia "Memorial Enzo Ferrari" in programma il prossimo 30 marzo 2025 tra Modena e Maranello. A due mesi dalla manifestazione è stata raggiunta la quota massima di partecipanti per la sua prima edizione. L'evento si svolge su tre distanze.

Organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con la società sportiva 'La Fratellanza 1874', la Mezza Maratona d'Italia "Memorial Enzo Ferrari" vede la Ferrari nel ruolo di hosting partner dell'iniziativa: il "Cavallino", informa una nota, metterà a disposizione di tutti gli appassionati, alcuni siti esclusivi quali la pista di Fiorano e i viali aziendali come parte del percorso di gara.

Le medaglie per i vincitori della 21 km celebrano il connubio di innovazione e tradizione della Casa di Maranello: sono interamente prodotte nello stabilimento Ferrari attraverso il processo di additive manufacturing grazie ad un laser ad alta potenza che fonde strati di polvere metallica.

Tutti i partecipanti riceveranno al traguardo la medaglia finisher, realizzata da un fornitore locale, che celebra il parallelismo fra la corsa e il mondo delle corse come ricordato anche dal suo claim "Run The Race Track".

Il ricavato dell'evento contribuirà alla realizzazione di un nuovo campo multisport all'aperto nel cuore del Parco dello Sport di Maranello, che consentirà agli appassionati di giocare a basket, pallavolo o calcio a 5.



